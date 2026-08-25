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Царьград

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Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днём рождения и пожелал успехов

Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днём рождения и пожелал успехов

Президент России Владимир Путин направил поздравление Мехрибан Алиевой с днём рождения. Первая вице-президент Азербайджана родилась 26 августа 1964 года в Баку, окончила медицинский институт с отличием и руководит Фондом Гейдара Алиева.

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