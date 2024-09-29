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Американский Конгресс устроил выволочку Байдену за отказ от обещаний по Украине – The Wall Street Journal

Американский Конгресс устроил выволочку Байдену за отказ от обещаний по Украине – The Wall Street Journal

Американская The Wall Street Journal. пеняет президенту Джо Байдену, что тот отказался исполнить свое обещание по Украине, затягивая предоставление обществу и Конгрессу стратегии победы и использования военной помощи Киеву.

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