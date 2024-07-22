Москву ждет дождливая неделя

В Москве начало недели обещает быть дождливым. По данным Федерального гидрометцентра, в течение дня 22 июля ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, местами пройдут сильные дожди с грозами, при этом воздух прогреется до 23 градусов по Цельсию.