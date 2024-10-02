Ортодонт Оганисян: Неправильный прикус усиливает признаки старения лица

Неправильный прикус может вызвать смещение подбородка назад, что негативно сказывается на овале лица, увеличивает провисание брылей и способствует преждевременному ослаблению подбородка и мышц лица, усугубляя признаки старения.
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