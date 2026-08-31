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Мировое обозрение

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Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 31 августа

Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 31 августа

Минобороны России представило свежую сводку о ходе специальной военной операции. Российские группировки войск продолжают улучшать тактическое положение практически на всех направлениях, а удары по тыловой инфраструктуре Украины, логистическим центрам и местам сборки беспилотников становятся системными.

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