Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 31 августа

Минобороны России представило свежую сводку о ходе специальной военной операции. Российские группировки войск продолжают улучшать тактическое положение практически на всех направлениях, а удары по тыловой инфраструктуре Украины, логистическим центрам и местам сборки беспилотников становятся системными.