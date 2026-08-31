Минобороны России представило свежую сводку о ходе специальной военной операции. Российские группировки войск продолжают улучшать тактическое положение практически на всех направлениях, а удары по тыловой инфраструктуре Украины, логистическим центрам и местам сборки беспилотников становятся системными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СТ «Русские идут!»: ...
- «Стреляли в щели ...
- Z США вели тайные п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым