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Татар-информ

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«Очень довольна»: глава федерации Финляндии — о том, что FIS не пустила россиян

«Очень довольна»: глава федерации Финляндии — о том, что FIS не пустила россиян

Фото: fis-ski.com Председатель Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти высказалась о решении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских и белорусских лыжников к соревнованиям в нейтральном статусе.

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