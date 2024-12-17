Дело о гибели начальника РХБЗ Кириллова квалифицировали как теракт

Уголовное дело о взрыве в Москве на Рязанском Проспекте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, квалифицировали как теракт, сообщает СК России.
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