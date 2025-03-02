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Переобулась: в конец охамевшая Машкова выдвинула условие возвращения в Россию

Переобулась: в конец охамевшая Машкова выдвинула условие возвращения в Россию

Представительница актерской династии Мария Машкова давно вышла из тени своего знаменитого отца, но в отличие от легендарного Владимира Машкова, похвастаться большим послужным списком так и не смогла.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
1. От того, что папа ушёл из семьи, она не перестала быть его дочерью. 2. Неполная семья и связанное с этим тяжелое детство многое объясняют в дальнейшей судьбе ребенка и снимают с него всякую вину: если вас с малолетства воспитают волки, вы будете волком, но в этом не будет никакой вашей вины. 3. Выбирайте выражения: она настолько &quot;свиняшка&quot; и &quot;крысёныш&quot;, насколько свинья и крыса её отец.
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Юрий анин
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