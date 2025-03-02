Переобулась: в конец охамевшая Машкова выдвинула условие возвращения в Россию

Валерий Евстафьев

1. От того, что папа ушёл из семьи, она не перестала быть его дочерью. 2. Неполная семья и связанное с этим тяжелое детство многое объясняют в дальнейшей судьбе ребенка и снимают с него всякую вину: если вас с малолетства воспитают волки, вы будете волком, но в этом не будет никакой вашей вины. 3. Выбирайте выражения: она настолько "свиняшка" и "крысёныш", насколько свинья и крыса её отец.