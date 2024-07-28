Россиянин погиб из-за взрыва «неизвестного предмета»

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга мужчина погиб из-за взрыва «неизвестного предмета». О смерти россиянина сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по городу в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии