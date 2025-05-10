Юрист о харассменте, проституции и порно: «Само развитие общества меняет практику»

Изменения в обществе меняют отношение россиян ко многим сторонам личной жизни: сексуальные домогательства и «сталкинг» все чаще сталкиваются с осуждением, тогда как эротические фотосессии – вполне распространенная у молодежи практика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии