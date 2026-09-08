В России разрешили показывать права через «Макс»

Российские водители смогут показывать инспекторам права и СТС через мессенджер С 8 сентября в России вступили в силу изменения в ПДД, позволяющие предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде через мессенджер «Макс».
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