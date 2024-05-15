Финт ушами, или О том, как правительство "выкупило" Сбербанк у Центробанка в 2020 году.

Одного из читателей возмутила высказанная мной мысль о том, что наш Центробанк, де-юре являясь независимым, де-факто принадлежит государству и подчиняется и президенту и Госдуме и вот, что он мне написал: Тогда у кого в своё время покупался Сбербанк, если на деле ЦБ не является независимым, как вы пытаетесь доказать? Сумма там немалая - 2.