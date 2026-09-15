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"Рыбарь": Мерц и лидеры ЕС посылают Киеву сигнал держать фронт любой ценой

"Рыбарь": Мерц и лидеры ЕС посылают Киеву сигнал держать фронт любой ценой

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о «решающих неделях или месяцах» в противостоянии с Россией и подобная антироссийская риторика других европейских стран свидетельствуют о сигнале Киеву со стороны Европы сохранять линию фронта любой ценой.

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