Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о «решающих неделях или месяцах» в противостоянии с Россией и подобная антироссийская риторика других европейских стран свидетельствуют о сигнале Киеву со стороны Европы сохранять линию фронта любой ценой.
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