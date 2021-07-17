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Крис Пол: «Поддерживаю связь с Леброном, Мело и Уэйдом по ходу финала»

Разыгрывающий «Санз» Крис Пол рассказал о том, что получает поддержку от своих друзей Леброна Джеймса, Кармело Энтони и Дуэйна Уэйда по ходу финальной серии против «Милуоки» (2-2).

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