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ФедералПресс

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Почти половина избирателей Челябинской области, выбравших ДЭГ, уже проголосовала

Почти половина избирателей Челябинской области, выбравших ДЭГ, уже проголосовала

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября, ФедералПресс. В Челябинской области на выборах депутатов Госдумы в первые часы голосования дистанционно проголосовали 41% избирателей.

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