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Гельмут Марко: «Посмотрим, что Расселл сможет сделать в «Мерседесе», в гонках он бы не намного быстрее Латифи»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что сначала хотел бы посмотреть на выступления Джорджа Расселла в составе «Мерседеса», прежде чем причислять британца к числу лучших гонщиков «Формулы-1».

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