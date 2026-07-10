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Каррагер об игре против Холанда: «Я не уверен, что его можно остановить физически. Эрлинг – настоящая гора, он раскидывает людей по полю. Берн и Конса были неплохи против него, думаю»

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о том, как следует играть против норвежского форварда Эрлинга Холанда .

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