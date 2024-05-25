Депутат предложила создать единый реестр авиадебоширов

Первый зампред комитета ГД по экономической политике создать единый реестр авиадебоширов. По ее словам, проблема повышения безопасности услуг, предоставляемых авиаперевозчиками, обострилась в преддверии туристического сезона, пишет РИА Новости.
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