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Депутат предложила создать единый реестр авиадебоширов

Депутат предложила создать единый реестр авиадебоширов

Первый зампред комитета ГД по экономической политике создать единый реестр авиадебоширов. По ее словам, проблема повышения безопасности услуг, предоставляемых авиаперевозчиками, обострилась в преддверии туристического сезона, пишет РИА Новости.

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