Помните известных девушек Евромайдана? Ольгу Значкову, которая стояла с плакатом: «Я девочка! Я не хочу в ТС! Я хочу кружевные трусики и ЕС»? Или Анастасию Дмитрук, которая гордо зачитывала стихи «Никогда мы не будем братьями»? Анастасия Дмитрук стала известна благодаря своему произведению «Никогда мы не будем братьями» (а чому не державной – “Ніколи ми не будемо братами”?), вдохновленному Евромайданом.
«Кружевные трусики» евромайдана
Комментарии
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Евгений Благородный
Еще и кастрюля на голове😂😂😂😂
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45 мин.
Александр Петров
"Больше всего они ненавидят своих благодетелей..." Такое определение подходит всем бывшим республикам СССР но зачем эти мастурбеки приезжают в Россию. чтоб снова мы их кормили, поили, одевали и чтобы за это мы с благодарностью их любили ??
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44 мин.
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