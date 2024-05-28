Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    https://www.youtube.com/watch?v=8EKI1ip-GoIМы сейчас будем в...
  • kiparis jelezniy
    Тебя откуда самого выпустили баран?! вышел из навоза?! я не набираюсь у меня знаний поболее тебя хмыря недоношенного,...Красные буржуи: к...

«Кружевные трусики» евромайдана

«Кружевные трусики» евромайдана

Помните известных девушек Евромайдана? Ольгу Значкову, которая стояла с плакатом: «Я девочка! Я не хочу в ТС! Я хочу кружевные трусики и ЕС»? Или Анастасию Дмитрук, которая гордо зачитывала стихи «Никогда мы не будем братьями»? Анастасия Дмитрук стала известна благодаря своему произведению «Никогда мы не будем братьями» (а чому не державной – “Ніколи ми не будемо братами”?), вдохновленному Евромайданом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Благородный
Еще и кастрюля на голове😂😂😂😂
Ответить
45 мин.
Александр Петров
&quot;Больше всего они ненавидят своих благодетелей...&quot; Такое определение подходит  всем бывшим республикам СССР но зачем эти мастурбеки приезжают в Россию. чтоб снова мы их кормили, поили,  одевали  и чтобы за это  мы с благодарностью их любили ??
Ответить
44 мин.

Картина дня

наверх