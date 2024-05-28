«Кружевные трусики» евромайдана

Александр Петров

"Больше всего они ненавидят своих благодетелей..." Такое определение подходит всем бывшим республикам СССР но зачем эти мастурбеки приезжают в Россию. чтоб снова мы их кормили, поили, одевали и чтобы за это мы с благодарностью их любили ??