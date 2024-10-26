Сергунина: Международная конференция по деловому туризму пройдет в Москве

Международная конференция Meet Global MICE Congress: BRICS Edition пройдет в Москве 16 и 17 декабря. Она объединит представителей индустрии делового туризма: специалистов профильных ведомств и ассоциаций, организаторов событий, отельеров и других спикеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии