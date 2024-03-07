Ангиограф за 109 млн рублей получила детская областная больница Иркутска

Иркутская областная детская клиническая больница пополнилась новейшим ангиографическим комплексом. Этот высокотехнологичный аппарат позволит проводить точную диагностику артерий с помощью визуализации, а также осуществлять малоинвазивные хирургические вмешательства, сообщает областное правительство.
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