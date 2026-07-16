В Испании лишь 26% легализованных мигрантов платят взносы в Соцстрах

Количество новых аффилированных лиц в социальном страховании Испании по итогам массовой легализации мигрантов составило 159 097, что соответствует 26% от общего числа легализованных, сообщило издание Libertaddigital 16 июля со ссылкой на министерство социального обеспечения и миграции.