В Пермском Политехе разработали систему для создания единого цветового оформления зданий в городе

Проект вошел в тройку лидеров на конкурсе «Изобретатели Пермского края». Командой исследователей зарегистрировано три базы данных, в одной из которых хранятся коэффициенты информационной значимости 35 спектральных цветов, используемых в Эйдос-приложении «Интеллектуальный спектральный анализ изображений фасадов жилых многоквартирных домов».