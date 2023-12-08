Памелу Андерсон хвалят за отказ от макияжа и "нормализацию старения" в ее 56 лет

56-летняя Памела Андерсон, кажется, выбрала новую стратегию для привлечения внимания. Если в 90-х она эпатировала ненатуральной, но соблазнительной внешностью, то теперь делает ставку на натуральность и практически полное отсутствие макияжа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии