Что такое синдром автопивоварни? | Аргументы и Факты

Синдромом автопивоварни называют синдром ферментации кишечника. Организм людей, которые им страдают, самостоятельно вырабатывает количества алкоголя, достаточное, чтобы алкотестер показал опьянение, и человек чувствовал себя соответственно.
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