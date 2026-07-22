Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 831 подписчик

«Зумеры» против «дедов»: почему молодежь испытывает неприязнь к людям за 40

«Зумеры» против «дедов»: почему молодежь испытывает неприязнь к людям за 40

Среди молодежи усиливается эйджизм — дискриминация по отношению к людям из-за их возраста. Современное поколение все чаще навешивает на людей постарше такие ярлыки, как «дед», «бабка», «старик» и «старушенция».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии