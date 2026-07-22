«Зумеры» против «дедов»: почему молодежь испытывает неприязнь к людям за 40

Среди молодежи усиливается эйджизм — дискриминация по отношению к людям из-за их возраста. Современное поколение все чаще навешивает на людей постарше такие ярлыки, как «дед», «бабка», «старик» и «старушенция».
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