Трамп: победа в штате Пенсильвания станет для меня решающим фактором для успеха

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания станет решающим фактором для его успеха на президентских выборах.
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