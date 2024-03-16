На какие дела следует обратить внимание 17 марта 2024 года Елена ГалицкаяВ предстоящее воскресенье, 17 марта 2024 года, астролог Наталья Мерекина рекомендует обратить особое внимание на тщательное планирование всех дел и проявление активности.
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