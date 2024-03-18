Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 024 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Своих раненных добивают ?Так даже звери не поступают...Солдату ВСУ сдалс...
  • лина любимцева
    Прогнозировали же непогоду - КАКОГО ЧЕРТА ПОПЕРЛИСЬ ТУДА?!! Безмозглые...Для эвакуации пос...
  • лина любимцева
    Маньяки - опасные и страшные люди. И ведь рос, и живет среди нормальных людей... Неужели никто не замечал за ним стра...Следователи выясн...

Эксперт Вэнь: переизбрание Путина – стабильность для отношений РФ и КНР

Эксперт Вэнь: переизбрание Путина – стабильность для отношений РФ и КНР

Переизбрание Владимира Путина на новый президентский срок означает сохранение стабильности в отношениях между Россией и Китаем, заявил исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая Ван Вэнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлейший
И это правильно! Между товарищем Си и Путиным установились доверительные, дружеские отношения, а это хорошая перспектива для развития наших отношений в широком смысле, торговля, наука, промышленность, безопасность. Этого сильно не хотят на Западе, но их хотелки тут уже ничего не решают, идиотов типа Горбачэльцына в России больше не будет у власти!
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх