Эксперт Вэнь: переизбрание Путина – стабильность для отношений РФ и КНР

Светлейший

И это правильно! Между товарищем Си и Путиным установились доверительные, дружеские отношения, а это хорошая перспектива для развития наших отношений в широком смысле, торговля, наука, промышленность, безопасность. Этого сильно не хотят на Западе, но их хотелки тут уже ничего не решают, идиотов типа Горбачэльцына в России больше не будет у власти!