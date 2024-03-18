Переизбрание Владимира Путина на новый президентский срок означает сохранение стабильности в отношениях между Россией и Китаем, заявил исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая Ван Вэнь.
Эксперт Вэнь: переизбрание Путина – стабильность для отношений РФ и КНР
Комментарии
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Светлейший
И это правильно! Между товарищем Си и Путиным установились доверительные, дружеские отношения, а это хорошая перспектива для развития наших отношений в широком смысле, торговля, наука, промышленность, безопасность. Этого сильно не хотят на Западе, но их хотелки тут уже ничего не решают, идиотов типа Горбачэльцына в России больше не будет у власти!
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