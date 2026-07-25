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Царьград

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БелТА сообщило об аварии в Батуми: погибли двое, семь ранены

БелТА сообщило об аварии в Батуми: погибли двое, семь ранены

В Батуми произошла авария с участием микроавтобуса, предположительно, с белорусами. Два человека погибли, семь ранены.

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