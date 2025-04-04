Политнавигатор Россия может сыграть на том, что многие жители Прибалтики живут в нищете – и скучают по Советскому Союзу.
Обнищавшие прибалты затосковали по прежней жизни в Союзе – Чичваркин
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Завоевывать Прибалтику? Для чего? Чтобы победить нищету в Прибалтике?Гордон и Чичваркин - просто два отработанных, ни кому ненужных гондона.
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7 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
А зачем нам опять нужны предатели? Снова кормить и содержать а потом услышать что мы оккупанты. Нет хохлы рогули проебалты пусть живут в евро сортире они же так стремились туда. А в результаие остались с голой жопой и нищие. А ишаков отдать в рабсто арабам.
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6 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Эта гнида чичварка еще жив?
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3 час.
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