Обнищавшие прибалты затосковали по прежней жизни в Союзе – Чичваркин

Завоевывать Прибалтику? Для чего? Чтобы победить нищету в Прибалтике?Гордон и Чичваркин - просто два отработанных, ни кому ненужных гондона.

АЛЕКСАНДР Крымский

А зачем нам опять нужны предатели? Снова кормить и содержать а потом услышать что мы оккупанты. Нет хохлы рогули проебалты пусть живут в евро сортире они же так стремились туда. А в результаие остались с голой жопой и нищие. А ишаков отдать в рабсто арабам.