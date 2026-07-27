Экс-депутат Финляндии Туртиайнен заявил о намерении получить гражданство России

Переехавший в Россию бывший депутат парламента Финляндии и основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен заявил, что намерен получить российское гражданство и связать свое будущее с Россией.
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