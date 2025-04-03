Народный опрос Джеффа Кейли показал, что презентация Switch 2 зашла на ура: поло...

Народный опрос Джеффа Кейли показал, что презентация Switch 2 зашла на ура: половина пользователей поставила высший баллДжефф Кейли, который занимается организацией The Game Awards, решил узнать, что люди думают о презентации Nintendo Switch 2.
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