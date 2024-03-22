Кудерметова не смогла пробиться в третий круг турнира в Майами

Вероника Кудерметова в 1/32 финала турнира в Майами уступила Синьюй Ван. Ранним утром 22 марта (мск) в Майами (штат Флорида, США) завершился матч 1/32 финала хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Вероника Кудерметова встречалась с Синьюй Ван.
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