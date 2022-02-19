Статистика COVID-19

19 февраля 2022 года в ЯНАО 2 198 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 112 227) 80 315 человек выздоровело 2 человека умерло (за весь период – 1 001) 696 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 49 пациентов в тяжелом состоянии 10 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено […]19 февраля 2022 года в ЯНАО 2 198 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 112 227) 80 315 человек выздоровело 2 человека умерло (за весь период – 1 001) 696 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 49 пациентов в тяжелом состоянии 10 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 74 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 10 548) 2 124 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 101 679).