Турция приобрела долю в проекте по добыче нефти Киркук на севере Ирака

Турецкая государственная нефтяная компания Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) получила 15% в проекте разработки нефти Киркука на севере Ирака, став новым участником международного консорциума вместе с британской BP и американской ConocoPhillips.
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