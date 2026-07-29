НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

501 подписчик

Турция приобрела долю в проекте по добыче нефти Киркук на севере Ирака

Турция приобрела долю в проекте по добыче нефти Киркук на севере Ирака

Турецкая государственная нефтяная компания Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) получила 15% в проекте разработки нефти Киркука на севере Ирака, став новым участником международного консорциума вместе с британской BP и американской ConocoPhillips.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии