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Журова: Визовый режим с РФ не понравится самим армянам

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предупредила о тяжелых последствиях для Еревана в случае введения визового режима для граждан России и присоединения к антироссийским санкциям.

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