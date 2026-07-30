Журова: Визовый режим с РФ не понравится самим армянам

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предупредила о тяжелых последствиях для Еревана в случае введения визового режима для граждан России и присоединения к антироссийским санкциям.
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