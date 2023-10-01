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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Преимущество «Макларена» в том, что у нас два гонщика борются за высокие места». Норрис – о шансах команды обогнать «Астон Мартин»

Пилот «Макларена» уверен, что с учетом прогресса в работе с болидом у команды есть хорошие шансы обогнать «Астон Мартин» в борьбе за четвертое место в Кубке конструкторов.

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