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В Екатеринбурге сорок дней будут молиться о погибших в «Крокус Сити Холле»

В Екатеринбурге сорок дней будут молиться о погибших в «Крокус Сити Холле»

В Екатеринбурге сорок дней будут молиться о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Как рассказал в своем телеграм-канале владыка Верхотурский и Екатеринбургский Евгений, уральцы каждый день несут к площадке перед входом в Иоанно-Предтеченский кафедральный собор на улице Репина в Екатеринбурге цветы и игрушки.

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