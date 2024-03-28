В Екатеринбурге сорок дней будут молиться о погибших в «Крокус Сити Холле»

В Екатеринбурге сорок дней будут молиться о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Как рассказал в своем телеграм-канале владыка Верхотурский и Екатеринбургский Евгений, уральцы каждый день несут к площадке перед входом в Иоанно-Предтеченский кафедральный собор на улице Репина в Екатеринбурге цветы и игрушки.