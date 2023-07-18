А в это время в украинских соцсетях царили восторг и ликование…

Jolie

Знаете..я читаю всё это,смотрю,слушаю...и у меня ощущение,что нахожусь в королевстве кривых зеркал.....и кругом ЖАБЫ и МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ!!! А презик Украины - основная ЖАБА( 21 век....сколько наших ребят погибло!!((((((да я в страшном сне такого представить не могла. Война в Афганистане теперь кажется "мелочью"((((( ужас ( ГОСПОДИ,помоги России. Останови этот ХАОС.(((