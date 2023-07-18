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  • Jolie
    Знаете..я читаю всё это,смотрю,слушаю...и у меня ощущение,что нахожусь в королевстве кривых зеркал.....и кругом ЖАБЫ ...А в это время в у...
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А в это время в украинских соцсетях царили восторг и ликование…

А в это время в украинских соцсетях царили восторг и ликование…

Трагедия семьи Кулик, ставшей жертвой теракта на Крымском мосту, шокировала Россию. Со всей страны люди откликнулись соболезнованиями, предложениями помощи девочке, в одночасье лишившейся родителей.

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Комментарии
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степан дунов
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7 час.
Зинаида Антонцева
&quot;Варвары! Дикое скопище пьяниц, не возводить - разрушать мастера&quot;.
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6 час.
Jolie
Знаете..я читаю всё это,смотрю,слушаю...и у меня ощущение,что нахожусь в королевстве кривых зеркал.....и кругом ЖАБЫ и МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ!!! А презик Украины -  основная ЖАБА( 21 век....сколько наших ребят погибло!!((((((да я в страшном сне такого представить не могла. Война в Афганистане теперь кажется &quot;мелочью&quot;((((( ужас ( ГОСПОДИ,помоги России. Останови этот ХАОС.(((
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2 час.

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