5 хитростей, как поливать сад и огород, расходуя в 2 раза меньше воды

Каждый дачник или огородник знает, как важно обеспечить растения достаточным количеством воды. Однако частое и обильное орошение может обернуться не только трудозатратами, но и высокими счетами за водоснабжение.
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