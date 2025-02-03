Самые сочные и вкусные котлеты. Рецепт без яиц, хлеба и муки: готовить на ужин проще простого

Котлеты — это одно из самых популярных и универсальных блюд во многих кухнях мира. Это блюдо обычно представляет собой мясные или рыбные изделия, сформированные в круглую или овальную форму и обжаренные на сковороде, запеченные в духовке или приготовленные на гриле.