Попрощался и исчез: в Новосибирске ищут высокого мужчину с зелеными глазами

Бабарыкин Ярослав Юрьевич 1997 года рождения ушел из дома по улице Аксёнова 9 января 2024 года. В квартире мужчина оставил все документы, телефон, ключи от жилья, машины, а также записку, в которой написал одно слово – «Прощайте».
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