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Светлов о погоне Овечкина за Гретцки: «Этот сезон сбил всех с шапкозакидательских настроений. Реалистичная программа: еще 10-15 голов в этом чемпионате и по 20-25 в двух последующих» 

На счету капитана «Вашингтона» 830 шайб, у рекордсмена Уэйна Гретцки 894 гола. – Все ждут от него [Овечкина] голов и падения рекорда Гретцки с 894 шайбами.

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