Появится снежный покров. О погоде в Алтайском крае 18 апреля

Температура не поднимется выше +6 градусов Днем 18 апреля в Алтайском крае, преимущественно в северных и восточных районах, появится временный снежный покров, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
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