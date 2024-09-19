Заксобрание Ямала и Минюст установили новое сотрудничество в сфере нормотворчества

Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа и региональное управление Министерства юстиции Российской Федерации подписали соглашение о взаимодействии, касающееся нормотворческой деятельности.
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