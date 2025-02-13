КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ До 2022 года Россия тратила только на взносы в разнообразные и очень важные международные организации от 200 до 300 миллионов долларов ежегодно, а в общем на статью госбюджета "Международные отношения и международное сотрудничество" выделялось в десятки раз больше (например, на период 2018-2020 годов почти пять миллиардов долларов).
Все, приехали: у России больше нет таких денег
Комментарии
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ИС
Ирина Семенова
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5 час.
Александр Иноземцев
"...Что уж говорить когда мигранты из ближнего зарубежья и их «новоиспеченные» граждане РФ диктуют нам условия как жить под их требованиями и условиями...". ================================================ 😄😂🤣
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4 час.
Александр Симаков
Прежде чем писать очередную глупость, Вы бы взяли калькулятор и подсчитали, какую "существенную"прибавку к пенсии получил бы каждый пенсионер от этой экономии. 60руб 97 коп это если брать сумму выплат 300 млн долларов) и 40 руб 65 коп ( если выплаты 200 млн) ежемесячно "могут спасти гиганта мысли и отца русской демократии" Малину? 😂
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1 час.
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