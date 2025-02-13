Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Все, приехали: у России больше нет таких денег

Все, приехали: у России больше нет таких денег

КИРИЛЛ  СТРЕЛЬНИКОВ До 2022 года Россия тратила только на взносы в разнообразные и очень важные международные организации от 200 до 300 миллионов долларов ежегодно, а в общем на статью госбюджета "Международные отношения и международное сотрудничество" выделялось в десятки раз больше (например, на период 2018-2020 годов почти пять миллиардов долларов).

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Комментарии
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ИС
Ирина Семенова
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5 час.
Александр Иноземцев
&quot;...Что уж говорить когда мигранты из ближнего зарубежья и их «новоиспеченные» граждане РФ диктуют нам условия как жить под их требованиями и условиями...&quot;. ================================================ 😄😂🤣
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4 час.
Александр Симаков
Прежде чем писать очередную глупость, Вы бы взяли калькулятор и подсчитали, какую  &quot;существенную&quot;прибавку к пенсии получил бы каждый пенсионер от этой экономии.  60руб 97 коп это если брать сумму выплат 300 млн долларов) и 40 руб 65 коп ( если выплаты 200 млн) ежемесячно &quot;могут спасти гиганта мысли и отца русской демократии&quot;  Малину? 😂
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1 час.
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