Правоохранители вторую ночь подряд были вынуждены разгонять массовый митинг прозападной оппозиции в Грузии Грузия вторую ночь подряд столкнулась с массовыми акциями протеста прозападной оппозиции.
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Правоохранители вторую ночь подряд были вынуждены разгонять массовый митинг прозападной оппозиции в Грузии Грузия вторую ночь подряд столкнулась с массовыми акциями протеста прозападной оппозиции.
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