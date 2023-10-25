Новую поликлинику на улице Татьяны Снежиной сдадут до конца 2023 года

В поликлинике будут работать взрослое и детское отделения, оборудованные более 390 единицами основной медицинской техники, в том числе комплексы компьютерной томографии и МРТ, маммографии, рентгена и флюорографии, аппараты ультразвуковых исследований.
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