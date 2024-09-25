На Урале водитель насмерть сбил женщину на дороге и сбежал

Пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области На первом километре дороги "Туринск – Луговая – Коркинское" в Свердловской области автомобиль насмерть сбил пешехода, после чего водитель сбежал.
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